Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yılında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlediği anma ve bilgilendirme sergisiyle deprem gerçeğine dikkat çekti. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini taşıyan fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Bulvarı'nda kurulan anma ve bilgilendirme standı, gün boyunca bulvardan geçen vatandaşların ilgisini çekti. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkilerini gösteren fotoğraflar, yaşanan acıların kentlerde ve insanların hayatlarında bıraktığı izleri yeniden gözler önüne serdi. Çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaş, sergi alanında durarak fotoğrafları tek tek inceledi. Geçmişin acılarını hatırlatan görüntüler, deprem gerçeğinin hafızalarda canlı tutulmasına katkı sağladı. Sergide ayrıca deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen slogan yarışmasında dereceye giren sloganlar da ağaçlara asılarak sergilendi. Fotoğraflar ve farkındalık mesajlarıyla Cumhuriyet Bulvarı'nda deprem konusunda duyarlılığı artıran bir alan oluşturuldu.

ABİŞ, SERGİDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de sergiyi ziyaret ederek çalışmaları yakından inceledi. Fotoğrafları tek tek inceleyen Abiş, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek deprem ve afetlere hazırlık konusunda sohbet etti.

Abiş, vatandaşlara deprem bilinçlendirme kitapçıkları ve bilgilendirici materyaller dağıttı. Sohbetlerde, depremin yıkıcı etkilerine karşı afet yaşanmadan önce hazırlıklı olmanın ve alınabilecek tedbirler konusunda bilinçlenmenin önemi ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan materyaller arasında, deprem sırasında oluşabilecek yapısal olmayan hasarlardan kaynaklanan zararları azaltmaya yönelik sabitleme aparatları da yer aldı. Vatandaşlara bez çanta, magnet, kalem ve defterin yanı sıra bu aparatların da dağıtılmasıyla, deprem konusunda farkındalığın günlük yaşama taşınmasına katkı sağlandı.

17 AĞUSTOS'TAN BUGÜNE ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Anma ve bilgilendirme standında, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden bugüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem ve afetlere yönelik yürütülen çalışmaların anlatıldığı video gösterimine de yer verildi.

Vatandaşlara Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi (SİDEM), kuvvetli yer hareketi ivme ölçüm istasyonları ve Kocaeli Zemin Veri Bankası başta olmak üzere, dirençli şehir hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İzmit Seka Kültür Alanı'nda faaliyet gösteren SİDEM, 14 yıldır her yaştan vatandaşa uygulamalı deprem eğitimi veriyor. Bugüne kadar 129 bin 112 kişiye ulaşan merkezde, deprem simülatörüyle afet anında doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

KOCAELİ'NİN ZEMİNİ BİLİMLE TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deprem hazırlığı kapsamında yürüttüğü çalışmalardan biri olan Kocaeli Zemin Veri Bankası ile kent genelindeki zemin araştırmaları dijital ortamda tek merkezde toplanıyor. Bugüne kadar 41 bin 37 zemin verisinin kayıt altına alındığı veri bankası; şehir planlaması, kentsel dönüşüm ve afet risk analizleri gibi birçok alanda bilimsel altyapı sağlıyor. SİDEM bünyesinde bulunan 41 kuvvetli yer hareketi ivme ölçüm istasyonu ise Kocaeli'nin farklı noktalarındaki zemin hareketlerini 7 gün 24 saat takip ediyor. Elde edilen veriler, deprem-zemin davranışlarının anlaşılması, risk analizlerinin yapılması ve afetlere yönelik planlamaların bilimsel verilerle desteklenmesinde kullanılıyor.

GEÇMİŞİ UNUTMADAN GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Cumhuriyet Bulvarı'ndaki sergi, 17 Ağustos'un acı hatırasını yeniden hatırlatırken Kocaeli'nin depreme hazırlık çalışmalarını da vatandaşlarla buluşturdu. Geçmişin izlerini taşıyan fotoğraflar, deprem bilincine yönelik mesajlar ve Büyükşehir Belediyesi'nin bilimsel çalışmaları aynı alanda bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos'un 27'nci yılında düzenlediği sergiyle yaşanan acıları unutmadan geleceğe hazırlanmanın önemine dikkat çekti. Sergiyle geçmişin hatırası canlı tutulurken, bilimsel çalışmalar ve alınabilecek tedbirlerle daha dirençli bir Kocaeli için hazırlığın önemine vurgu yapıldı.