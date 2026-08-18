Geyve Belediyesi, hemşehrilerine daha hızlı, etkin ve güçlü hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın girişimleriyle, Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 1,7 milyon TL'ye mal olan, 2018 model Avrupa üretimi MAN marka tır belediyenin araç filosuna kazandırıldı.

Belediyenin hizmet kapasitesini artıracak yeni araç, özellikle saha çalışmalarında ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere Geyve Belediyesi bünyesinde hizmet verecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, hemşehrilere daha hızlı ve güçlü hizmet sunabilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, aracın belediyeye kazandırılmasında Ticaret Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların yanı sıra destekleri için Sakarya Milletvekili Ali İnci'ye teşekkür etti. Başkan Yıldız, 'Belediyemizin hizmet gücünü artırmaya, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda imkânlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Geyve'mize hayırlı, uğurlu olsun' dedi.