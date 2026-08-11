Bursa Yıldırım Belediyesi, edebiyat dünyasına yeni eserler ve yeni yazarların kazandırılması amacıyla 'Yıldırım Roman Yarışması' düzenliyor. Başvurular başladı ve yarışmanın konusu serbest olarak belirlendi.

BURSA (İGFA) - Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, hem edebiyatın gelişimine hem de yeni yazarların yetişmesine katkı sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yenisini daha ekleyerek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yıldırım Belediyesi, edebiyat dünyasına yeni eserler ve yeni yazarların kazandırılması amacıyla 'Yıldırım Roman Yarışması' düzenliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Katılımcılara herhangi bir tema zorunluluğu getirilmezken, yarışmanın konusu 'serbest' olarak belirlendi.

SON BAŞVURU 30 NİSAN 2027

Yıldırım Roman Yarışması'na başvurular 30 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından eserler seçici kurul tarafından değerlendirecek.

Birinci eser 75 bin TL, ikinci eser 50 bin TL, üçüncü eser ise 25 bin TL ödül kazanacak. Ayrıca iki esere de 10'ar bin TL teşvik ödülü verilecek. Yıldırım Roman Yarışması'nın seçici kurulunda edebiyat dünyasının deneyimli isimlerinden Funda Özsoy E., Güray Süngü, Hakkı Özdemir, Harun Candan ve Özlem Fedai yer alıyor.

YARIŞMAYA DAVET

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Kültürün, sanatın ve edebiyatın güçlü olduğu kentler geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. Biz de Yıldırım'ı sadece fiziki yatırımlarıyla değil, bu konuda da öne çıkan bir kent haline getirmek istiyoruz. Yıldırım Roman Yarışması'nı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Hayallerini ve düşüncelerini satırlara dökmek isteyen tüm yazarlarımızı Yıldırım Roman Yarışması'na katılmaya davet ediyorum. Yarışmanın edebiyat dünyamıza yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum' dedi.