Konya Karatay Belediyesi tarafından İstiklal Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Polis Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. İstiklal Mahallesi'nin yanı sıra Saraçoğlu, Erler, Başak ve Karaaslan Mahallelerine de hizmet verecek merkez, bölgedeki artan yerleşim ve kamu hizmeti ihtiyacına cevap verecek şekilde modern bir hizmet alanı olarak hayata geçiriliyor.

KONYA (İGFA) - İstiklal Mahallesi'nde yapımı devam eden Polis Merkezi, modern ve işlevsel yapısıyla vatandaşların güvenlik hizmetlerinden daha hızlı ve konforlu şekilde yararlanmasına imkan sunacak.

Tamamlandığında Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek merkez, emniyet teşkilatının bölgedeki çalışmalarına da önemli katkı sunacak.

Toplam 3 bin 379,46 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen Polis Merkezi, 976 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak merkezde yapım çalışmaları sürüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte İstiklal Polis Merkezi'nin, bölgede güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine ve vatandaşların bu hizmetlere erişiminin kolaylaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

KILCA: MAHALLELERİMİZİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin gelişen ve büyüyen mahallelerinde vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Hasan Kılca, 'Karatay'ımızın her noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. İstiklal Mahallemiz başta olmak üzere Saraçoğlu, Erler, Başak ve Karaaslan Mahallelerimize hizmet verecek yeni Polis Merkezimizin yapımı da bu anlayışımızın bir parçası. Modern ve işlevsel yapısıyla merkezimizin tamamlandığında hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha nitelikli hale gelmesine hem de emniyet teşkilatımızın çalışma şartlarının daha iyi imkanlara kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. İlçemizin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap verecek bu önemli yatırımın şimdiden Karatay'ımıza, şehrimize ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.