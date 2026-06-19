Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Mustafa Kemal Mahallesi'nde hizmete açılan 'Stüdyo Senin-Müzik Stüdyosu', genç müzisyenlerin yarışma heyecanına ev sahipliği yapıyor.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Başkentli genç müzisyenleri 'Genç Sahne Genç Ses' yarışmasında bir araya getiriyor. 7-12 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurularla başlayan yarışma süreci, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü sona erecek.5 GRUP VE 13 VOKAL YARIŞACAK

7-12 Mayıs tarihleri arasında 450 genç müzisyenin başvuruda bulunduğu yarışmada gerçekleştirilen ön eleme sonucunda finale kalan 5 grup ve 13 vokal, canlı performanslarıyla jüri ve izleyici karşısına çıkacak. Final etabı; 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te 'Stüdyo Senin-Müzik Stüdyosu'nda gerçekleşecek.

Final programında genç müzisyenler sahne deneyimi kazanırken, müzikal yeteneklerini de Başkentlilerle paylaşma fırsatı bulacak. Gün boyunca sürecek canlı performansların ardından dereceye giren grup ve vokaller açıklanacak.

ABB Müzik Stüdyosu'nun gençlere sunduğu kayıt, prova ve performans olanaklarını tanıtmayı da amaçlayan etkinlik, genç sanatçıların üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına katkı sağlayacak.