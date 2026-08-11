Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında Keles ilçesine bağlı Kocakovacık Mahallesi'nde içme suyu hatlarını yeniliyor.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Başkan Vekili Şahin Biba'nın göreve geldiği 10 Nisan'dan bugüne kadar geçen süre zarfında altyapı ve ulaşım yatırımlarında vites yükselten Büyükşehir Belediyesi, sadece temmuz ayında 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

SAĞLIKLI, GÜVENLİ, KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Keles ilçesine bağlı Kocakovacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplam 5 bin 800 metre uzunluğundaki içme suyu hattı imalatında sona gelindi. Yaklaşık 200 haneye hizmet verecek projeyle birlikte mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve güvenli içme suyuna kesintisiz şekilde erişmesi sağlanacak. Yeni hat ile birlikte içme suyu kapasitesinin artırılması, olası arızaların azaltılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kocakovacık Mahalle Muhtarı Mustafa Ferik, uzun yıllardır yaşanan su sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Eski içme suyu hattımız sık sık arızalanıyor ve vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından yürütülen çalışmalarla mahallemiz önemli bir hizmete kavuşuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.