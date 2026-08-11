Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hamzabeyli Köyümüz Atölye, merkez ilçelerden katılım sağlayan vatandaşları kırsalın yerel değerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Düzenlenen atölye çalışmalarının sonuncusunda, Mersin'in coğrafi işaret tescilli ürünü olan kan portakalı kullanılarak muffin yapımı gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen atölye çalışmalarıyla, Hamzabeyli Mahallesi'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olan kan portakalının tanıtılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Daha önce kan portakalından lokum, çikolata, reçel ve kurutulmuş portakal gibi ürünlerin hazırlandığı atölyeler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, bu kez misafirler Büyükşehir'in gıda mühendisleri eşliğinde kan portakallı muffin hazırladı.

Atölye etkinlikleri sayesinde katılımcılar hem uygulamalı üretim deneyimi yaşıyor, hem de kırsal bölgelerin yerel ürünlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Forum AVM önünden Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan servislerle Hamzabeyli'ye ulaştırılan vatandaşlar, doğayla iç içe bir ortamda keyifli ve verimli vakit geçiriyor.

KARATAŞ: 'AMACIMIZ, MERKEZDEN GELEN KADINLARI KIRSALDAKİ YEREL ÜRÜNLERLE BULUŞTURMAK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Teknikeri Fatma Karataş, Hamzabeyli Köyümüz Atölye açıldığından beri birçok etkinlik gerçekleştirildiğini ifade etti. Karataş, 'Buranın yerel ürünü olan kan portakalı ile kan portakalı kabuğundan şekerlemeler, lokumlar, çikolatalar yaptık. Merkezden gelen kadınlar için atölyeler düzenlemekteyiz. Son olarak misafirlerimizle, kan portakalından muffin atölyemizi gerçekleştirdik. Hep birlikte mis gibi kokan, kan portakalı tadında muffinlerimizi tattık. Atölyeleri yapmamızın amacı; merkezden gelen kadınları kırsaldaki yerel ürünlerle buluşturmak, bu ürünleri tanıtmak ve hep birlikte keyifli, eğlenceli vakit geçirmek. Atölye çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek' dedi.