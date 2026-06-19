Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sapanca Alaçam Ortaokulu öğrencileri ile 'Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi' etkinliğinde bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Alaçam Ortaokulu öğrencileriyle düzenlediği atölyede akran zorbalığının etkilerine dikkat çekti. Öğrenciler, uygulamalı etkinliklerle empati kurma ve sağlıklı iletişim becerilerini geliştirdi.

EMPATİ KURMA VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

Atölyede öğrenciler, farklı etkinlik ve grup çalışmalarıyla akran zorbalığının etkilerini tanıma, empati kurma ve sağlıklı iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Buluşmada öğrencilerle güvenli bir paylaşım ortamı oluşturularak çeşitli uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi.