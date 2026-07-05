Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Veteriner Hekimliği Hizmeti Projesi' kapsamında 2 bin 531 küçük aile işletmesine kişi başı 4 bin 950 TL destek sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Toplam 12 milyon 528 bin 450 TL'lik ödeme üreticilerin Başkent Kart hesaplarına yatırıldı. Üreticiler destekle; suni tohumlama, aşı, ilaç, tedavi ve cerrahi müdahale gibi veterinerlik hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsalda hayvancılığı desteklemek ve küçük aile işletmelerinin veteriner hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Veteriner Hekimliği Hizmeti Projesi' kapsamında destek ödemelerini üreticilerin Başkent Kart hesaplarına yatırdı.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan uygulama ile üreticilerin veteriner hizmetlerine erişim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

2 BİN 531 ÜRETİCİ DESTEKTEN YARARLANDI

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 1 ile 20 büyükbaş veya 1 ile 200 küçükbaş hayvana sahip 2 bin 531 üretici destekten yararlandı.

Üreticilere kişi başı 4 bin 950 TL ödeme yapılırken, toplam destek tutarı 12 milyon 528 bin 450 TL oldu. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 101 veteriner kliniği ile görüşme yapılırken, 69 klinik ile sözleşme imzalandı.

Destekle birlikte üreticiler; suni tohumlama, aşı, ilaç, tedavi ve cerrahi müdahale gibi veterinerlik hizmetlerinden yararlanabiliyor.