Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, bölgede etkisini artırması beklenen rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölge genelinde etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin arttığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşlardan orman yangınlarına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları istenirken, özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Paylaşımda, 'Bölgemiz genelinde rüzgar etkili olacak, orman yangınları için risk artıyor. Orman yangınlarına sebep olacak faaliyetlerde bulunmayalım. Ormanlarımızı birlikte koruyalım.' ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına neden olabilecek ihmallerden kaçınılması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşların olası bir duman veya yangın gördüklerinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.