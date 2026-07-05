Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz 2026 Pazar günü için ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava tahmininde bulundu.

Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.