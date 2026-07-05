Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kamu kurumlarının adını kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik baskınlarda 27 şüpheli yakalandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin yaklaşık 1 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon görünümlü yapılar üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Şüphelilerin; devlet kurumlarında işe yerleştirme, TOKİ'den kura dışı konut tahsis ettirme, silah ruhsatı çıkarma, trafik cezalarını sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmi işlemleri yaptırma vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 6 ilde

kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak vatandaşlarımızı dolandıran Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.



MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin 1 Milyar TL para hareketliliği bulunduğu: pic.twitter.com/ydvo0NUOSO — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 4, 2026

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar TL tutarında para hareketliliği bulunduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.