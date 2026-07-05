Kayseri Melikgazi'nin gözde sanat merkezi Sanat Melikgazi'nin yıl sonu resim sergisi, şehrin gastronomi vitrini Çarşı Melikgazi'de 6 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00'de vatandaşla buluşacak.

KAYSERİ (İGFA) - Sanat Melikgazi kursiyerlerinin bir yıllık emeğinin görücüye çıkacağı sergi, 6-10 Temmuz tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Tuvallerin hikayelerinin anlatılacağı sergi, Kayseri'nin yeni cazibe merkezi Çarşı Melikgazi'nin modern mimarisiyle sanatseverlere unutulmaz bir görsel şölen yaşatacak.

MODERN MİMARİDE GÖRSEL ŞÖLEN

Türkiye'nin ilk gıda AVM konsepti, yerel ile modernizmin muazzam harmonisi Çarşı Melikgazi'nin ev sahipliği yapacağı sergiye vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

'Melikgazi'mizin bizleri en çok heyecanlandıran iki vizyon projesi Sanat Melikgazi ve Çarşı Melikgazi iş birliğinde muazzam bir görsel şölen vatandaşlarımızı bekliyor. Birbirinden güzel sanatsal etkinliklere kucak açan Sanat Melikgazi'mizin kıymetli kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptığı resimler Çarşı Melikgazi'mizde sergilenecek. Her birinde bir hikaye, emek ve yetenek saklı. Böyle güzel eserlerin hak ettiği bir ortamda sergilenmesi son derece önemli. 6 Temmuz Pazartesi günü tüm sanatseverleri açılışımıza bekliyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.'