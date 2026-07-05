Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları'nın 5 Temmuz'da prova, 6 Temmuz'da ise gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu. Valilik, oluşabilecek uçak sesleri nedeniyle vatandaşların endişe etmemesini istedi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirileceğini açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 5 Temmuz Pazar günü son prova uçuşu, 6 Temmuz Pazartesi günü ise gösteri uçuşu yapılacak. Her iki uçuş da 15.15 ile 15.30 saatleri arasında Ankara kent merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde icra edilecek.

Açıklamada, uçuşların planlı faaliyet kapsamında gerçekleştirileceği belirtilerek, gösteriler sırasında oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamamaları gerektiği ifade edildi.