Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, FATF süreci kapsamında gündeme gelen kanun değişikliklerine ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, düzenlemenin uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hazırlandığı vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son günlerde gündeme gelen 'malvarlığı dondurma' düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Yeni Şafak'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan yasa teklifine ilişkin haberine yanıt verdi.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin Financial Action Task Force (FATF) tarafından yürütülen 5. Değerlendirme Turu kapsamında ele alındığı ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda hazırlandığı belirtildi. MASAK, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinin Bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, malvarlığı dondurma uygulamalarının FATF'ın 6 ve 7 numaralı tavsiyeleri doğrultusunda Birleşmiş Milletler kararlarının gecikmeksizin uygulanmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının iç hukuka aktarılmasında yaşanan gecikmelere dikkat çekilerek, önerilen düzenleme ile bu sürecin hızlandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Düzenlemenin, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla mutabakat içinde hazırlandığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı'nın nihai karar yetkisinin korunacağı vurgulandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınabilecek geçici malvarlığı dondurma kararlarının, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu değişiklikle acil durumlarda geçici önlemler alınarak Türkiye'nin finansal sisteminin kötüye kullanımının önüne geçilmesinin hedeflendiği ve bu adımın uluslararası taahhütlere bağlılığın bir göstergesi olduğu belirtildi.