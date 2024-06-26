PETLAS 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 2. ayağı, 28-30 Haziran tarihlerinde Ankara Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından Mühye'de gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - 27 araç ve 54 sporcunun katılacağı organizasyon, 28 Haziran Cuma günü saat 20:00’de Lozan Parkı’nda gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak.

29 Haziran Cumartesi günü saat 10:35’ten itibaren TOSFED ilk başkanı merhum Oyman Atabay anısına düzenlenen orman etabını 4 kez geçecek ekipler, pazar günü ise saat 11:00'de başlayacak Dr. Halil Uluer seyirci etabında mücadeleyi sürdürecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından desteklenen organizasyon saat 18:30'da Lotus 555'de gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek.