Ankara Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından gerçekleştirilecek Hafif Seviye Akreditasyon Sınavı öncesindeki eğitim ve hazırlık çalışmalarını başarıyla tamamladı.

ANKARA (İGFA) - Toplam 33 personelin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında ekip, teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçerek sınav sürecine hazır hale geldi.

Sahip olduğu bilgi birikimi, eğitimli personeli ve operasyonel kapasitesiyle sınava hazırlanan KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD Hafif Seviye Akreditasyon Belgesi'ni alarak afetlere karşı kurumsal müdahale gücünü daha da artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TEORİK EĞİTİM VE SAHA HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Hazırlık programının ilk bölümünde AKOM yerleşkesinde teorik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimlerde, AFAD Hafif Seviye Akreditasyon Sistemi kapsamında değerlendirilecek kriterler ayrıntılı şekilde ele alınırken, personelin afet ve acil durum yönetimi konusundaki bilgi düzeyinin güçlendirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

Programın ikinci bölümünde ise Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde uygulamalı eğitimler ve hazırlık tatbikatları gerçekleştirildi.

Gerçeğe yakın senaryolar üzerinden yürütülen çalışmalarda ekip personelinin operasyonel becerileri, ekip içi koordinasyonu ve sahadaki müdahale kabiliyetleri test edildi.

BAŞARILI OLAN EKİPLER YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA GÖREV ALABİLECEK

AFAD tarafından gerçekleştirilecek Hafif Seviye Akreditasyon Sınavı'nın teorik bölümü 23 Haziran'da, uygulamalı bölümü ise 24 Haziran'da yapılacak. Akreditasyon sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için ekipte görev alan tüm personelin sınavın her aşamasından başarılı şekilde geçmesi gerekiyor. Sınavın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından akredite edilen ekipler arasında yer alacak. Böylece ekip, meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında da görevlendirilebilecek. AFAD tarafından yapılacak çağrı ve görevlendirmelerde KEÇ-TİM personeli aktif olarak görev alabilecek.