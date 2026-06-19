Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için sınav öncesi tatbikat sınavı düzenledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gerçek sınav koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen uygulama ile öğrenciler sınav atmosferini önceden deneyimleme, zaman yönetimi becerilerini geliştirme ve eksiklerini görme fırsatı buldu.

GASMEK'LERLE BİNLERCE ÖĞRENCİYE EĞİTİM İMKANI

Binlerce öğrenciye eğitim ve meslek sahibi olma imkanı sunan GASMEK'lerde bugüne kadar YKS-LGS Hazırlık Kurslarında 87 bin 345 öğrenciye, Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda 537 bin 892 kursiyere eğitim verildi.

YKS- LGS Hazırlık Kurslarından ücretsiz olarak faydalanan öğrencilerin 15 bin 546'sı Üniversite, 524'ü Fen Lisesi, 2013'ü Anadolu Lisesi, 168'i Sosyal Bilimler Lisesi, 325'i Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 563'ü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 3 bin 593'ü Fen, Sosyal, Sağlık ve Anadolu Liselerine yerleşti.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında Gaziantep Merkez'de 8, İlçelerde 5 olmak üzere toplam 13 kurs merkezinde 80 derslikte 136 öğretmen ile 4 bin YKS Hazırlık, 11'nci sınıfta 700 öğrenci, 250 ara gruplar, LGS hazırlıkta 550 LGS olmak üzere 5 bin 500 öğrenciye de eğitim verildi.