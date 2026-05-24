Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran yerel belediye, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de bayram hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ibadethanelerin iç ve dış alanlarında detaylı temizlik işlemleri yapıldı.

Cami halıları özel makinelerle hijyenik şekilde temizlenirken, mihrap, minber, pencere ve ayakkabılık bölümleri titizlikle silindi. Şadırvan ve abdesthanelerde ise dezenfekte işlemleri özenle gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmalarını yalnızca ibadethanelerle sınırlı tutmayan Keçiören Belediyesi ekipleri mezarlıklardan parklara, cadde ve sokaklardan ortak kullanım alanlarına kadar ilçenin birçok noktasında yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye, çevre temizliği ve hijyen konusundaki duyarlılığıyla takdir topluyor. Keçiören Belediyesi'nin bayram öncesi yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmaları, ilçede hem estetik görünümün korunmasına hem de vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirmesine katkı sağlıyor.