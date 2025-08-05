Ankara'da Keçiören Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde üniversite adaylarına yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunarak gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olmayı sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Hizmet Binası zemin katında kurulan Tercih Merkezi ile Tepebaşı Eğitim Merkezi olmak üzere iki ayrı noktada hafta içi her gün, saat 10.00 ile 18.00 arasında danışmanlık hizmeti veriliyor.

Adaylara fakülteler, bölümler, kontenjanlar ve puan türleri hakkında ayrıntılı bilgi sunulurken; Keçiören Belediyesi’ndeki uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları, kariyer hedefleri ve sınav sonuçları doğrultusunda en uygun tercihleri yapmalarına yardımcı oluyor.

Belediye’deki uzman eğitimciler eşliğinde doğru tercih yapma imkânı bulan öğrenciler, 13 Ağustos’a kadar devam edecek olan tercih sürecinde birebir rehberlik hizmeti alabilecek.

Gençlerin eğitim hayatına her zaman destek verdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tercih sürecinin önemine dikkat çekerek şu mesajı paylaştı:

“Kıymetli evlatlarımız, hayatlarının önemli bir dönüm noktasına adım atıyor. Keçiören Belediyesi olarak, üniversite yolculuğunda doğru tercihler yapabilmeleri için her adımda gençlerimizin yanındayız. Sevgili gençler, Keçiören Belediyesi Hizmet Binası ve Tepebaşı Eğitim Merkezi’mizde kurduğumuz YKS Tercih Danışmanlık Noktaları ile hayallerinize bir adım daha yaklaşmanız için buradayız.”