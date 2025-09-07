Ankara'da Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın güvenli ve huzurlu alışveriş yapabilmesi için ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Keçiören Zabıtası ekipleri; fiyatların şeffaf olması, etiketlerin anlaşılır şekilde yazılması, tezgâhların temiz ve düzenli tutulması gibi konularda pazarcı esnafını kontrol etti.

Terazilerin ayarlarını da tek tek inceleyen ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarılarda bulundu. Etiketsiz satış yapan ya da vatandaşın mağduriyetine yol açabilecek uygulamalarda bulunan esnafa ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin vatandaşın hem sağlığını hem de bütçesini korumak için yapıldığını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Pazarlarımız, hemşehrilerimizin en çok tercih ettiği alışveriş alanlarının başında geliyor. Bu nedenle burada güvenli ve hakkaniyetli bir ortamın sağlanması bizim için çok önemli. Yaptığımız denetimler sayesinde vatandaşımızın bütçesi ve sağlığı korunuyor, esnafımız da kurallara uyma noktasında özen gösteriyor. Amacımız asla ceza kesmek değil; ancak vatandaşımızın hakkını ve sağlığını tehlikeye atan her türlü olumsuzluğa göz yummayacağız! Pazarlarımızdaki huzur ve güvenli alışverişin devamı için denetimlerimiz kesintisiz sürdürecek.” diye konuştu.