Ankara Keçiören Belediyesi, Kütüphaneler Haftası kapsamında Atatürk Ankara Millî Mücadele Müzesi'nde 'Bir Diriliştir Çanakkale' söyleşisi düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Av. Serkan Bedirhanoğlu, programda yaptığı konuşmada kütüphanelerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: 'Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale, yalnızca bir zaferin adı değil; aynı zamanda birlik, fedakârlık, azim ve inancın vücut bulmuş hâlidir. Bizler biliyoruz ki bir milletin gücü, sadece sahip olduğu imkânlarla değil, geçmişini ne kadar doğru hatırladığı ve geleceğine ne kadar bilinçli yön verdiğiyle ölçülür. Bu sebeple kütüphanelerimiz, bu bilincin ve tarihsel mirasın nesilden nesile aktarılmasında vazgeçilmez bir köprüdür. Bugün gerçekleştirilen bu söyleşinin; Çanakkale ruhunu yeniden hissetmemize, tarihimize daha derin bir bakışla yaklaşmamıza ve özellikle gençlerimize ilham vermesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz 'Her Mahalleye Bir Kütüphane' projesiyle, eğitime ve bilgiye verdiğimiz önemi her geçen gün daha güçlü ve kararlı bir şekilde ortaya koyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ'NİN TARİHSEL, ASKERİ VE TOPLUMSAL YÖNLERİ ELE ALINDI

'Çanakkale Acı, Destan, Diriliş' kitabının yazarı Faruk Sanal, gerçekleştirdiği söyleşide Çanakkale Muharebeleri'nin tarihsel, askeri ve toplumsal yönlerini ana hatlarıyla ele aldı.

Çanakkale'nin İstanbul'a açılan kritik bir kapı olduğunu vurgulayan Sanal, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak ve Rusya ile tahıl-silah hattını açmak amacıyla bu cepheyi hedef aldığını ifade etti.

Faruk Sanal, Osmanlı Devleti'nin başlangıçta savaşa girmek istemediğini ancak yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine Almanya ile ittifak kurularak savaşa dâhil olunduğunu aktardı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün rolüne ayrı bir parantez açan Sanal, onun Anafartalar'daki başarısıyla liderlik vasfının ortaya çıktığını dile getirdi. Savaşın yalnızca kahramanlıkla değil; organizasyon, lojistik, bilim ve planlama ile kazanıldığını vurgulayan yazar, gençlere bu yönüyle örnek alınması gerektiğini belirtti.

Çanakkale'nin stratejik önemini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa katılma sürecini anlatan Yazar Faruk Sanal, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin güç ve bilincinin simgesi olduğunu vurguladı.

Ayrıca, kütüphanelerin bu bilincin nesiller arası aktarımında kritik bir rol oynadığını belirterek, Çanakkale'nin sadece bir savaş değil, Türk yurdunun ebedi vatan haline gelmesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Söyleşinin soru-cevap bölümünde, gençler kitabının yazım süreci ve Çanakkale Zaferi'yle ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını aradı.

YAZAR SANAL KİTAPLARINI OKUYUCULAR İÇİN İMZALADI

Söyleşinin ardından Yazar Faruk Sanal, 'Çanakkale: Acı, Destan, Diriliş' adlı kitabını öğrenciler için imzalayarak onlara hediye etti. Programın devamında katılımcılar, rehberler eşliğinde Keçiören'deki Atatürk Ankara Millî Mücadele Müzesi'ni gezdi.