Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla, bozulma tespit edilen yollarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de ekiplerin Toroslar İlçesi'ne bağlı 208. Cadde'de yürüttüğü asfalt çalışmasıyla yolun dayanıklılığı artırıldı. Kentin dört bir noktasında yürütülen çalışmaları özenle sürdüren ekipler; Osmaniye ve Zeki Ayan mahallelerinin sınırında H. Okan Merzeci Bulvarı, Akbelen Bulvarı ve Kuvay-ı Milliye Caddesi arasında kalan bölümlerde yol konforunu sağladı.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ VE YURTTAŞLARIN REFAHI BİRİNCİ SIRADA

Modern ve konforlu bir ulaşım ağı hedefini sürdüren Büyükşehir ekipleri, 800 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serim ve yol hazırlık çalışmasını süratle tamamladı.

Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmalar meydana gelen ve ulaşımda sıkıntıların yaşandığı yolda başlatılan çalışmalar kapsamında yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla zemin iyileştirme, trimer ve reglaj işlemleri titizlikle yürütüldü.

Yüksek dayanıklılığa sahip sıcak asfalt seriminin gerçekleştirildiği yol bir yandan estetik bir görünüme kavuşturulurken bir yandan da sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.

ENGELSİZ ULAŞIMA BİR KATKI DAHA

Güzergah üzerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde de çalışmalar yürüten ekipler yurttaşların refahını sağlamak amacıyla kaldırım çalışmalarını da eksiksiz tamamladı.

Özel gereksinimli bireyler için engelsiz ulaşımı sağlamayı amaç edinen ekipler, hissedilebilir yüzey ve standartlara uygun eğime sahip rampalar yaptı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 500 metrekare kaldırım imalatı tamamlanarak yurttaşların hizmetine sunuldu.