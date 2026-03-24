Ankara Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerini dron desteğiyle sürdürdü.

ANKARA (İGFA) - Hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerini sürdüren Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tonaj ihlali ve kaçak hafriyat döküm denetimi yaptı.

Çevre kirliliğini önlemek, kent estetiğinin bozulmasının önüne geçmek ve görüntü kirliliğini engellemek için geniş kapsamlı denetim yapan ekipler, Bağlum bölgesindeki hafriyat döküm alanı güzergâhında kamyonları tek tek durdurarak dron destekli kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde tonaj limitini ihlal ederek yollara zarar veren ve kamyon kasasını örtmeden hafriyat taşıyarak çevre kirliliğine sebep olan sürücülere cezai işlem uyguladı.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR YAPILDI

Denetimlerde, doğaya ve çevreye zarar veren kaçak hafriyat dökümünden kaçınılması ve beton mikserlerinde kalan betonların gelişigüzel noktalara boşaltılmaması konusunda da hatırlatmalarda bulunan zabıta ekipleri, araç sahiplerine tonaj sınırlamasıyla ilgili uyarılar yaptı.

Sürücülere, yasaların gerektirdiği kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar hatırlatılarak, kural ihlallerinin devam etmesi halinde gerekli tüm cezai işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Zabıta ekipleri, ayrıca ağır tonajlı araç şoförlerini trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapılmaması ve çevresel kirlenmenin önlenmesi amacıyla araç üzerlerinin uygun şekilde kapatılması konusunda uyardı.