İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen E-İMAR uygulaması düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Yenilik kapsamında, 1 Nisan 2026'dan itibaren ÇAP başvurularının tamamen dijital ortamda E-ÇAP üzerinden yapılacak.

Belediye yetkilileri ve ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni sistemin işleyişi hakkında kapsamlı bilgi verildi. Tanıtımda, imar süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla geliştirilen E-ÇAP sisteminin detayları paylaşıldı.

Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen lansmanda katılımcılara uygulamanın kullanımına dair bilgilendirme yapılırken, E-İMAR projesinin Bakırköy'de modern, hızlı ve güvenli belediyecilik hizmetlerinin önemli bir adımı olduğu vurgulandı.

Belediye, yeni sistemle birlikte imar başvurularında zaman kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.