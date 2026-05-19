Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik Kampı'nda öğrencilerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Başkan Alemdar; 1 milyon kitaplı şehir kütüphanesi ve uygulamalı eğitimlerin verileceği bilim merkezi projeleriyle gençlerin yanında olacaklarını belirtti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda düzenlenen Gençlik Kampı'nda lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'nde okuyan ve 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar farklı yaş gruplarından öğrencilerin katıldığı kampta gençler, sınav takvimi öncesinde stres atma, kaygılardan uzaklaşma, arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirme ve teknolojik cihazlardan bir süre uzak kalma fırsatı buldu.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen kampta öğrenciler yürüyüş yaptı, kamp çadırları kurdu, müzik dinletilerine katıldı ve geleneksel oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Alemdar da kamp alanını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, onların fikirlerini ve hayallerini dinledi.

GENÇLER SORDU, BAŞKAN CEVAPLADI

Kamp ateşi etrafında gençlerle bir araya gelen Alemdar, öğrencilerden gelen soruları içten ve samimi bir şekilde cevapladı. Gençlerin eğitim hayatı, gelecek hedefleri ve şehir projelerine ilişkin merak ettiği konular üzerine uzun süre sohbet edildi.

Gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanması için önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Alemdar, şehir kütüphanesi ve bilim merkezi projelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Alemdar, içerisinde 1 milyon kitabın yer alacağı büyük bir şehir kütüphanesi inşa ettiklerini belirterek, 'Şehir kütüphanemizin içerisinde farklı kapasitelerde konferans salonları, ders çalışma alanları ve grup sınıfları olacak. Ayrıca dijital kütüphane bölümü hazırlanıyor. Şifreye ihtiyaç duymadan öğrencilerin internete rahatça erişebildiği, kütüphaneden kolayca faydalanabildiği modern bir alan oluşturuyoruz' dedi.

'TEKNOLOJİYİ ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ'

Bilim merkezinin ise klasik bir sergi alanı olmayacağını vurgulayan Alemdar, çocukların burada matematik, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında uygulamalı eğitim alacağını söyledi. Gençlerin yalnızca izleyen değil, deneyen ve üreten bireyler olarak yetişmesini istediklerini belirten Alemdar, 'Bizim derdimiz dışarıdan teknoloji ithal etmek değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek' ifadelerini kullandı. Gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Alemdar, öğrencilik hayatını kolaylaştırmak adına ulaşım başta olmak üzere birçok alanda destek sunduklarını da dile getirdi. Samimi sohbetlerin yaşandığı kamp programı, öğrencilerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirmesi ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.