TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.

ANKARA (İGFA) - TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alandaki anıta karanfil bıraktı. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından da Kurtulmuş ve beraberindekiler, alana ağaç dikti.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve katılımcılar, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bıraktı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, programa ilişkin bir de mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında, '15 Temmuz'da, ülkemizi esaret altına alma girişiminde bulunan hain darbecilerin hedef aldığı Gazi Meclisimizde, ilk bombanın düştüğü noktada yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Şeref Holü'ndeki Anı Taşı'na karanfil bıraktık. Vatanımızın bekası ve milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ettik. Cenab-ı Allah'ın takdiri ve aziz milletimizin kararlılığıyla yazılan bu destanı unutmadık, unutturmayacağız. Ruhları şâd olsun.' ifadelerini kullandı.