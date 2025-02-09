ANKARA (İGFA) - İlk atışı Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz’un yaptığı açılışta Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu,sporcular, antrenörler, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Bu tesis, okçuluğun gelecek nesillerimize aktarılması ve kazandırılması için oldukça önemli. Çünkü böyle tesislerimiz olursa yeni nesillerimiz daha dinamik, daha zeki, daha çevik bir yapı içindeolacaklardır. Bu binayı bize kazandıran Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkürü öncelikle borç bilirim. Ve ayrıca kıymetli hemşehrim, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Okçuluk Federasyonu ile Keçiören Belediyemizin bir araya gelmesine katkıda bulundu. Açılışını yaptığımız bu güzel, güzide spor tesisimizde milli atasporumuzu hem yâd etmenin hem de gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve aynı zamanda teşrifleriyle bizi onurlandıran nice Mete Gazoz’larınyetişmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Sporcularımızbizi uluslararası arenada temsil edecekler. En güzel başarılara imza atacaklar ve şanlı Türk bayrağını en yukarılara çektirecekler. Laf değil, icraat yapacağız. Önümüze, hedefimize bakacağız. Biz, bize oy veren, vermeyen, herkesi kucaklayan bir belediyecilik yapacağız. Şanlı yüce Türk Bayrağını da bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.

Daha güzellerini yapacağına inanıyorum

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen birçok açılışa katıldığını söyleyen Ankara Milletvekili Adnan Beker,“Keçiören Belediye Başkanımızla bu bir yıl içerisinde birçok açılışa katıldık. Yazın güreş organizasyonunu yaptı. Burası da tarihimizden gelen, atalarımızdan gelen okçuluk adına ülkemizin kazanımı için güzel bir tesis oldu. İnşallah bu tesisimizde Mete Gazoz gibi Olimpiyat şampiyonları yetişir. Başkanımızın daha güzellerini yapacağına inanıyorum. Hepinizin huzurunda bu hizmetlerinden dolayı emeği geçen başta Keçiören Belediye Başkanımız olmak üzere tümkardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Benden daha başarılı sporcuların yetişeceğine inancım tam

Tesisi çok beğendiğini söyleyen Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, “Bu tesis gerçekten Türkiye için ve sporumuz adına çok güzel bir adım oldu. Burada benim gibi benden çok çok daha başarılı yeni sporcuların yetişeceğine inancım tam. Tesisi gezme şansımız oldu. Çok güzel bir tesis, çok başarılı bir tesis olmuş. İnşallah daha niceleri, daha büyükleri yapılır” ifadelerini kullandı.

Türk sporuna verilen hizmetin önemli örneği

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, “Keçiören Belediyemizin Türk sporuna vermiş olduğu önemli bir hizmetin örneğini burada hep birlikte görüyoruz. Federasyonumuzla Keçiören Belediyemizin iş birliği içinde bugünkü salonun açılışında birlikte olmaktan mutluyuz. Bundan sonra da bu iş birliğinin çok daha güzel spor işlerine vesile olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Keçiören Belediyemize, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve şahsım olarak Türk sporuna yapmış oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nice olimpiyat şampiyonları yetişecek

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, “Bugün Türk sporuna yeni bir tesis kazandırılmasının haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Nice Mete Gazoz’laryetiştirecek, nice olimpiyat ve paralimpik şampiyonları yetiştirecek bu tesis. Vatanımıza, milletimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hedefi vurmaya çalıştılar

Protokol konuşmaları sonrasında Başkan Özarslan, Mete Gazoz ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu’na plaket ve hediye takdiminde bulundu.Kurdele kesiminin ardından ilk atışı Mete Gazoz yaparken Başkan Özarslan ve diğer protokol üyelerinin yaptığı atışlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Antrenmanlar yapılacak, okçuluk kursları açılacak

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu iş birliğinde işletilecek tesiste milli sporcular antrenman yapma fırsatı bulacak. Aynı anda 20 sporcunun antrenman yapabileceği tesiste, okçuluğa merak duyan geleceğin milli sporcuları için kurslar açılacak.