Bilecik 1. Amatör B Grubu’nda mücadele eden Pazaryeri Spor, ligin ikinci yarısına da harika bir başlangıç yaparak liderliğini perçinledi.Pazaryeri GÜNDEM / BİLECİK (İGFA) - İlk yarıyı 17 puanla zirvede tamamlayan ekip, ikinci yarının ilk haftasında Vezirhan Spor’u mağlup ederek puanını 20’ye yükseltmişti. Son olarak kendi sahasında Mepsan Osmaneli Spor’u 2-1 yenerek puanını 23’e çıkardı ve en yakın rakibine 5 puan fark attı!

Taraftarın yoğun desteğiyle sahaya çıkan Pazaryeri Spor, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi.

Takımın kahramanı ise 2 golle yıldızlaşan Samet Aslan oldu!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Pazaryeri Spor’un bu muhteşem performansı, taraftarlarını heyecanlandırırken rakiplerine de gözdağı verdi. Kulübün Başkanı aynı zamanda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başarılı sporcuları tebrik etti.

Başkan Tekin, “Pazaryeri spor bu haftada yüz akımız oldu . Pazaryeri ilçe stadımızda oynanan Pazaryeri Spor - Mepsan Osmaneli Spor karşılaşmasında 2-1 başarılı olan Pazaryeri spor ailesini tebrik ediyor, misafir takım Mepsan Osmaneli Spor takımına başarılar diliyoruz” dedi.