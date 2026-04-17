Ankara Keçiören Belediyesi tarafından personele 'Kadın Sağlığı ve Üreme Bilgilendirme' konulu önemli bir seminer düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda kadınlara etkin, kaliteli, ulaşılabilir ve güvenli üreme sağlığı hizmetlerinin önemi anlatılarak bu konudaki farkındalığın artırılması hedeflendi. Programda ayrıca anne ile bebek sağlığının birlikte korunması ve geliştirilmesine dikkat çekildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice Altuntaş tarafından verilen seminerde, kadın sağlığının önemi, çocuk sahibi olmayı engelleyen faktörler, üreme sağlığı, tüp bebek tedavisi ve tüp bebek tedavisinin uygulama süreci gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Altuntaş, sunumunda çocuk sahibi olmayı engelleyen pek çok faktör bulunduğunu; doğru beslenme, düzenli kontroller ve stres yönetimi ile bu faktörlerin etkilerinin azaltılabileceğini belirtti.

Ayrıca üreme sağlığı konusunda erken farkındalığın, hem anne hem de bebeğin sağlığını korumada kritik rol oynadığını vurgulayan Hatice Altuntaş, uygun tedavi yöntemiyle başarılı sonuçlar elde edilebileceğini ifade etti.