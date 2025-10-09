Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak ve mevzuata tam uyum sağlamak amacıyla kamu ihale süreçlerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iki günlük programda, personel 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Elektronik İhale ve Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgilendirildi.

Eğitimde kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf biçimde kullanılması için dikkat edilmesi gereken temel ilkeler ayrıntılı olarak ele alındı.

İhale Uzmanları Sinan Özesen ve Sefa Çimen eğitim programında yaptıkları sunumlarda personeli bilgilendirdi. Katılımcılara, ihale süreçlerinin planlanması, ihale dokümanlarının hazırlanması, elektronik ihale uygulamaları, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme yönetimi gibi konularda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kapsamı, istisnaları, ilan süreleri, elektronik ihale modüllerinin kullanımı ve kamu alımlarında dikkat edilmesi gereken mevzuat ayrıntıları değerlendirildi. Eğitim sonunda uzmanlar, katılımcıların yönelttiği soruları yanıtlayarak konuların pekiştirilmesini sağladı. Keçiören Belediyesi, bu eğitimlerle personelin mevzuat bilgisi ve uygulama becerisini güçlendirerek kamu hizmetlerinde daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışını sürdürmeyi hedefliyor.