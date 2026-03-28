Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte daha hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda açılışı gerçekleştirilen binalarla birlikte istasyon sayısını 49'a yükselten Ankara İtfaiyesi; Eryaman, Kalecik ve Çayırhan'da yeni ve modern istasyonların yapımını sürdürüyor. · Yapımı devam eden ve planlanan 11 istasyonun da tamamlanmasıyla Ankara İtfaiyesi toplam 60 noktadan Başkentlilere hizmet götürecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde itfaiye faaliyetlerinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bir yandan araç filosunu ve personel sayısını artırırken bir yandan da itfaiye istasyonlarını yenilemeye devam ediyor. Toplam 49 tane modern itfaiye istasyonuna sahip olan Ankara İtfaiyesi için Eryaman, Kalecik, Karacaören ve Çayırhan'da yeni ve modern istasyonlar inşa ediliyor.

11 İSTASYON İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni itfaiye binalarının yapımını sürdürürken bazı bölgelerde de eski binaların yerine yenileri inşa ediyor. Modern bir şekilde yeniden kullanıma kazandırılan istasyonlar daha güçlü bir altyapı ve donanımla hizmet veriyor. Bu kapsamda Etimesgut, Haymana, Nallıhan, Akyurt, Temelli ve Çamlıdere itfaiye istasyonlarında yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kalecik, Çayırhan, Karacaören ve Eryaman'da inşaatı devam eden istasyonların yanı sıra Bâlâ, Natoyolu, Karapürçek, Güdül, Şaşmaz, Yenikent ve Esertepe'ye kazandırılacak istasyonların planlama çalışmaları da sürüyor.