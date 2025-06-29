AFAD, Ankara’nın Çubuk ilçesinde bu sabah saat 08:20’de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu; depremin derinliği 10,62 km olarak kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’nın Çubuk ilçesinde saat 08:20'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssü Aşağıobruk-Çubuk olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1939194216690692211

Yetkililer, depremin hafif şiddette hissedildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmediğini belirtti.

Çubuk ve çevresindeki vatandaşlar, sarsıntıyı kısa süreli olarak hissettiklerini ifade ederken, AFAD ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.