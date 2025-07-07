Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor. Çamlıdere Avdan Mahallesi’nde Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin kapasitesini üç katına çıkararak 21 bin metreküpe ulaştıran ABB, hem hayvancılığı destekliyor hem de orman yangınlarına karşı su kaynağı oluşturuyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal bölgelerdeki üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Çamlıdere Avdan Mahallesi muhtarının talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Mevcut HİS göleti, hem rüsubattan temizleniyor hem de kapasitesi 7 bin metreküpten 21 bin metreküpe çıkarılıyor.

Üç Kat Kapasite Artışı ve Yangın Güvenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 1 dozer, 1 paletli ekskavatör, 1 loder, 1 silindir ve 2 kamyonla sürdürdüğü çalışmalarla göletin kapasitesini üç haftada üç katına çıkarmayı hedefliyor.

Proje, hayvancılığın yanı sıra orman köyü olan Avdan’da olası yangınlara karşı kritik bir su kaynağı sağlayacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Harita Teknikeri Alper Düşmez, “Kış aylarında biriken yağış ve kar sularını hasat ederek, hayvancılıkla uğraşan ve yangın riski yüksek orman köylerimizde güvenilir suya erişimi sağlıyoruz” dedi.

Bu arada Avdan Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nin hızlı yanıtından memnuniyetini dile getirerek, "Göletimiz, hayvan sulamanın yanı sıra yangınlara karşı su ihtiyacını karşılayacak. Orman köyü olduğumuz için bu proje çok önemli. Kapasite üç buçuk katına çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum, köylümüzle birlikte çok memnunuz" diye konuştu.