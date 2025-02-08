Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’deki belediyelerde bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Asgari Ücret Destek Programı’nı duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Paket kapsamında asgari ücretliler de nakit desteği, doğalgaz desteği, protein desteği, kırtasiye desteği, kantin desteği, ulaşım desteği, ekmek desteği, süt desteği ve su indirimi gibi sosyal desteklerden yararlanabilecek. Ayrıca, vatandaşların muayene ve ilaç katılım payları da başvurmaları hâlinde ABB tarafından ödenecek.

Konuşmasında Türkiye’nin gerçek gündeminin açlık ve yoksulluk olduğunu belirten Mansur Yavaş, “Enflasyonu düşürmek için çok kazanandan çok vergi almak yerine yıllardır olduğu gibi yine yükü dar gelirlerin üzerine koydular. İşte biz bunu seyretmiyoruz. Bir yönetici olarak bunu seyretmeyeceğiz, insanlarımızın evinde donmasına izin vermeyeceğiz, açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz, İktidarın bu beceriksizliğini seyretmeyeceğiz” dedi.

Yavaş: “Ter dökerek üreten, alın teriyle çalışan, yıllarca bu memlekete hizmet etmiş emeklilere yapılan bu muamele ve layık görülen maaş, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe cumhurbaşkanı olsanız ne yazar? Hangi makam bunları telafi eder? Buradan sesleniyorum: biz yanınızdayız.”