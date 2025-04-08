Sosyal destek alan ailelerin çocuklarına yönelik kantin desteği ödemelerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 bin 786 aileye mensup 19 bin 288 çocuk için 19. kez kantin desteği ödemesini gerçekleştirdiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin çocuklarına yönelik kantin desteği ödemelerini sürdürüyor.

Belediye, 15 bin 786 aileye mensup 19 bin 288 çocuk için 19. kez kantin desteği ödemesini gerçekleştirdiğini duyururken, bu kapsamda, toplamda 21 milyon 190 bin 400 TL’lik destek sağlandığını açıkladı.

“Her çocuğun eşit fırsatlarla büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde eşit koşullara sahip olması hedefiyle yürütülen çalışmalara vurgu yapıldı.