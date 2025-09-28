Ankara'da Beypazarı Belediyesi tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivaline Joker ajans modellerinin sunumunu yaptığı defile damgasını vurdu.Ali Fikret ER - ANKARA (İGFA) - 28. Uluslararası Beypazarı Festivali, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getirirken aynı zamanda ilçenin turizm potansiyeline de önemli katkılar sunmaya devam etti.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nda Uluslararası 28. Beypazarı festivali kapsamında Joker Ajans modellerini sunumu ile Suluhan’da “İpek Yolunun İncisi” defilesi düzenlendi.

Üç gün boyunca tarihi sokaklardan sahnelere kadar ilçenin dört bir yanında festival coşkusu yaşandı. Katılımcılar yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, el sanatları stantlarını geziyor, resim ve fotoğraf sergilerini ziyaret ettiler. Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanları önderliğinde, öğrencilerin hazırladığı giysi, takı ve ayakkabı defilesi katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

“İpek Yolunun İncisi” Giysi, Takı ve Ayakkabı Defilesi ilgiyle izlenirken; Defile koleksiyonda yer alan giysilerde Anadolu’ya ait kumaşlar yeniden yorumlandı. Takılar el işçiliği ile yüksek okulun kuyumculuk ve döküm atölyelerinde üretilirken; ayakkabı tasarımları da geleneksel ayakkabı formlarından esinlenerek hazırlanmış.

Defilede emeği geçen moda tasarımı, takı tasarımı, ayakkabı tasarımı ve üretim programı öğrencileri, hocaları defile organizasyonunu oluşturma sürecine katkı sağlayanlar ve Joker ajans modelleri aile fotoğrafı çektirerek festivalde bu mutlu anı ölümsüzleştirdiler.

Festivale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ile diğer ilgililer katıldı.