19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da resmi program başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen törende, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'e çıktı.

Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yol'dan yürüyen Bakan Bak ve heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ GENÇLİĞİDİR'

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Bak, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekerek, 'Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı başkaldırdığı yeniden şahlanışın adıdır. Türkiye'nin gücü gençliğidir. Bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir' ifadelerini kullandı.

19 Mayıs programı kapsamında Ankara başta olmak üzere yurt genelinde gün boyu çeşitli tören, spor ve gençlik etkinlikleriyle devam edecek.

