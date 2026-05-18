İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, INTERPOL kırmızı bültenli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT iş birliğiyle yürütülen çalışmada, INTERPOL tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Eş zamanlı operasyon sayesinde, çeşitli suçlardan aranan kişiler Türkiye'de gözaltına alınırken, hukuki süreç başlatıldı.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/2056310246746784227

Yetkililer, operasyonun uluslararası suçlarla mücadelede iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.