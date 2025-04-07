Bursa'da Karacabey Tarım Fuarı’nı ziyaret eden Anahtar Parti (A Parti) Tarım Politikalarından Sorumlu Bursa İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Emre Yürük, “Çiftçimize, tarımsal girdiler ve pazarlama noktasındaki örgütlenme modelimiz umut aşıladı” dedi.BURSA (İGFA) -13’ncü kez ziyaretçilerine kapılarını açan Karacabey Tarım Fuarı, ekonominin kan kaybı yaşadığı süreçte sektör temsilcileri ile çiftçileri buluşturdu. Çıkış yolu arayan tarım ve hayvancılık sektörüne çözüm önerilerini Anahtar Parti sundu. Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen fuarı ziyaret eden A Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Bursa İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Emre Yürük’e Karacabey İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Akar ile partinin il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.



Her daim yetiştirici ile iletişim halinde olmayı, vatandaşa hizmeti vatana hizmet olarak gördüklerinin altını çizen Yürük, Anahtar Parti’nin tarım politikalarını sektör temsilcilerine aktarma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

“SON 20 YILDA TARIM SAHİPSİZ BIRAKILDI”

Veteriner hekim olarak Bursa’da tarım ve hayvancılık alanındaki sorunları yakından takip ettiğini ifade eden Yürük, sıcak sohbetler esnasında son 20 yılda tarımın ne kadar sahipsiz bırakıldığı konusunda tüm sektör paydaşlarının hemfikir olduğunu üzüntüyle gördüklerine dikkat çekti.

Karacabeyli çiftçilerin, bu moralsizliği atmasına yardımcı olacak ‘Anahtar çözümler’ noktasındaki parti politikalarını ilgiyle dinlediklerine işaret eden Yürük, “Anahtar Parti’nin sektöre can suyu olacak 'Birlikte Üretim Modeli' ile çiftçimizin tarımsal girdiler ve pazarlama noktasındaki örgütlenme modelini heyecan ve umutla dinlediler” şeklinde konuştu.