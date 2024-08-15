Amasya’da kurulacak istasyonlarla deprem hareketlerinin 24 saat izlenmesi için Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday arasında protokol imzalandı.AMASYA (İGFA) - Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday arasında “deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kurulumu ve değerlendirilmesine” ilişkin protokol imzalandı. Protokolle afet zararlarının azaltılması amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi Proje Grubu’nun geliştirdiği Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ve Doğa Hareketler Araştırma Derneği’nin “Çoklu parametre izleme yöntemi” ile Amasya il sınırları içerisinde bulunan Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir üzerinde bulunan fayların hareketleri ve jeofiziksel parametreleri gözlenecek.

‘Amasya’ya deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kuruluyor’

Amasya’da ölçümleri izleyerek deprem hareketlerinin en aza indirgenmesi için imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, “Amasya’da fayların jeolojik hareketlerinin yakından izlenmesi, muhtemel depremlerin tahmin edilebilmesi ve deprem zararının en aza indirilmesi amacıyla deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kurulumu ve değerlendirilmesine ilişkin, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ile belediyemiz arasında protokol imzaladık. Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir Mahallesi’nde yapımına başlanacak deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarında ölçümleri izleyeceğiz” dedi.

Öte yandan protokol kapsamında Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir Mahallelerinde deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.