Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulu’nun resmi açılışına katılarak bir konuşma yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanı Altun, Asya-Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulu’nda konuştu.

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU)'nun 60 yıllık tarihine bakıldığında, önemli bir boşluğu doldurduğunu ve bu faaliyetleriyle Asya-Pasifik bölgesindeki yayıncılık sektörünün gelişimini desteklediğini aktaran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, daha önemlisi medya özgürlüğü ile çeşitliliği konularında önemli rol üstlendiğini bildirdi.

ABU'nun faaliyetlerine başladığı 1960'lardan bu yana, dünyanın hızla değişimlere, dönüşümlere sahne olduğunu ifade eden Altun, 2. Dünya Savaşı sonrası Batılı devletlerin çıkarlarına, taleplerine göre inşa edilen müesses nizamın, uluslararası statükonun dünya için, insanlık için vadedildiği gibi refah veya huzur getirmediğini, bugün dünyanın eş zamanlı olarak pek çok krizle, sorun yumağıyla boğuştuğunu, krizlerin insanlığı tehdit ettiğini söyledi. Bu düzenin, insanlık için günden güne daha fazla kan ve gözyaşı akmasına neden olduğunu dile getiren Altun, "Malumunuz bir yanda Rusya-Ukrayna Savaşı, bir yanda İsrail'in Filistin'de giriştiği katliamlar, soykırım, şimdi de bu katliamları, zulmü Lübnan'a ve tüm Orta Doğu'ya yayma girişimleri. Bunların neticesinde ne yazık ki insanlar hayatlarını kaybediyor, ölüyor, yaralanıyor, binlerce masum sivil, bebek, çocuk, kadın hayatını kaybediyor. Bu süreçte on binlerce göçmen ve mülteci ne yazık ki yerinden ediliyor ve büyük acılar gözümüzün önünde yaşanıyor. Tüm bu krizlerde bizleri, tüm dünyayı karamsarlığa iten esas faktörse, bu krizler karşısında yetersiz, işlevsiz ve bu krizlerin derinleşmesinden başka ne yazık ki fonksiyon göstermeyen uluslararası bir düzen, sistem içerisinde yaşıyor olmamız; bu zulümler üreten uluslararası sistemi ayakta tutmaya çalışan uluslararası aktörlerin varlığı. Bu durum bizatihi karşı karşıya kaldığımız sorunların büyüklüğü yanında bizi ne yazık ki karamsarlığa sevk ediyor. Tam da bugün, bu nedenlerle eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor." diye konuştu.

"DEZENFORMASYONA, YALAN ŞEBEKELERİNE KARŞI DA EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ BİZATİHİ HAKİKATİN TA KENDİSİDİR"

İletişim Başkanı Altun, bölgesel ve küresel insani krizlere ek olarak yaşanan çağın insanları bir başka büyük buhranla, bir diğer acı krizle karşı karşıya bıraktığına işaret ederek, "Bu kriz hakikat krizidir. Bir yanda adalet krizi yaşanıyorken, diğer yanda da bu adalet krizini derinleştiren bir hakikat krizine düçar olmuş durumdayız bütün insanlık olarak. Yaşadığımız çağ, yalan endüstrisinin tahakküm altına almaya çalıştığı, hakikatin sıradanlaştırıldığı, ötekileştirildiği, hor ve hakir görüldüğü bir çağdır. Adeta bir dezenformasyon yağmuruyla karşı karşıyayız. Dezenformasyona, yalan şebekelerine karşı da en önemli silahımız bizatihi hakikatin ta kendisidir. Hakikate giden tüm yolları açık tutmak ilk ve en önemli amacımız olmalı." diye konuştu.

ABU gibi küresel platformların bu bağlamda stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden İletişim Başkanı Altun, ABU'nun dezenformasyona, yalan endüstrisine karşı küresel bir hakikat bloğunu temsil edebileceğini, etmesi gerektiğini kaydetti.