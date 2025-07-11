Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katılan ekiplerin temsilcileri, Başkan Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek ülkelerinin sembol hediyelerini sundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan ülkelerin temsilcileri ve yarışmanın jüri üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Tarihi Belediye Binası’nda ziyaret etti.

Arjantin, Bulgaristan, Çin, Güney Kore, Gürcistan, İspanya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Meksika, Mısır, Panama, Porto Riko, Rusya, Yunanistan’dan gelen ekiplerin yanı sıra 25 yerel halk dansları topluluğunun temsilcileri de ziyarette yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları ve BKSTV Genel Sanat Yönetmeni Şinasi Pala’nın da yer aldığı ziyarette, Başkan Bozbey misafir ekiplerle samimi bir ortamda sohbet etti.

Bursa’nın 8 bin 500 yıllık tarihiyle birçok önemli medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, kentin dağı, ovası ve denizi gibi doğal güzellikleriyle de öne çıktığını ifade etti. Bursa’nın 37 yıldır Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması geleneğini sürdürdüğünü dile getiren Başkan Bozbey, “Halk Dansları Yarışması, folklorik kimliğiyle dünya barışına yıllardır hizmet ediyor. Hem kent sakinleri hem de misafir ettiğimiz dans toplulukları farklı kültürleri tanıma şansı yakalıyor. Bu sayede de önyargıları kırmış oluyoruz. Dans topluluklarını kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa’da güzel vakit geçirmenizi diliyorum. Ülkenize döndüğünüzde de selam ve sevgilerimizi iletmenizi isterim” dedi.

Ziyaretin sonunda dans ekipleri tarafından Başkan Bozbey’e ülkelerini simgeleyen hediyeler takdim edildi.

Festivale katılan ekipler, 17 ilçede sahne alarak dansın renkli büyüsünü tüm kente yayacak.