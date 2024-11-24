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Yakınları ve sevenlerinin yalnız bırakmadığı merhum Fatih Eryılmaz'ın cenazesi Duisburg-Marxloh Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Kütahya'ya toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.

18 yaşında ikiz oğulları ve eşi ayakta güçlükle durdu.

Cenazeye yaklaşık 4 bin kişi katılırken, Almanya'nın bir çok şehrinden STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Almanya'da kaybolan Kütahyalı imamın cenaze namazı kılındı Yılmaz ADIYAMAN / ADIYAMAN (İGFA) - Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Cami'nde yaklaşık 2 aydır görev yapan Kütahyalı kayıp imam Fatih Eryılmaz, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamıyordu. 21 Kasım'da Eryılmaz'ın cansız bedeni, Hollanda'nın Ren Nehri'nde bulundu.