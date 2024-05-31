Milyonlarca yolcuyu mükemmel tatil destinasyonlarına bağlayan ve seyahat acentelerinin hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olan benzersiz bir platform sunan Holiday Check, Ege Bölgesi'ne özel olarak Partner Etkinliğini Be Premium Bodrum'da düzenlediMUĞLA (İGFA) - HolidayCheck etkinlikte 100'ün üzerinde turizm yöneticisi ile buluştu.

HolidayCheck Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Sinan İçten, Satış Direktörü Stefan Velte, İçerik Ortaklığı Uzmanı Julian Hehmann, Otel Tedarik Müdürü Nurten Demirbaş ve Teknik Uzman Jonas Weinz'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Bodrum ve Ege Bölgesi'nin geçen seneye göre yüzde 60 büyüme gösterdiği ve bölgenin potansiyelinin her geçen gün arttığı bilgisi verildi.

Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerde, daha fazla potansiyel rezervasyon oluşturma, pazar trendlerini ve yaklaşan yenilikleri değerlendirmek için işletme ve pazar bilgileri, yorumların gücünü artırmak için içerik ortaklığı fırsatları hakkında Holiday Check Satış Direktörü Stefan Velte bilgi verdi. Ayrıca, 5 yıl sonra yeniden Bodrum'da bu etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını ve olası işbirliklerinin artan potansiyeli daha da yukarıya taşıyacağını paylaştı.