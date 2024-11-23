Kocaeli Çayırova 5. Kitap Günleri’nde Yazar Alişan Kapaklıkaya, Çayırovalı sevenleriyle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kitap Günleri, tüm hızıyla devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çayırova 5. Kitap Günleri, birbirinden önemli yazarları kitapseverlerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Kitap Günleri’nin beşinci akşamında Türkiye’nin sevilen yazarlarından Alişan Kapaklıkaya, Çayırova’daki okurlarıyla buluştu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katılım gösterdi. Çayırovalıların salonu tamamen doldurduğu programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’yı kültür-sanat şehri yaptıklarının altını çizerken, “Kültürümüzü yaşatmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Başkan Çiftçi, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra Yazar Alişan Kapaklıkaya’ya günün anısına Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde özel bireyler tarafından hazırlanan tabloyu hediye takdim etti. Daha sonra sevenleriyle buluşan Kapaklıkaya, yaptığı söyleşide hayatından örnekler vererek, hikayeler anlattı. Çayırovalıların yer yer gülüp, yer yer hüzünlendiği programda, anılarını anlatan Yazar Kapaklıkaya, ‘Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı’ isimli söyleşiyle büyük alkış topladı. Kapaklıkaya, program sonunda kendisini dinlemeye gelen tüm Çayırovalılara teşekkür etti.