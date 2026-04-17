İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar arasında artan akran zorbalığı ve şiddet türlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Aliağa ve Bergama ilçelerindeki ilk ve ortaokullarda öğrenci ve velilere yönelik 'akran nezaketi' eğitimlerine başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle akran nezaketi eğitimleri başlatıldı.

Program doğrultusunda hem öğrencilere hem de velilere yönelik kapsamlı eğitimler planlandı.

Eğitimlerde akran zorbalığının tanımı, türleri, birey üzerindeki etkileri, empati geliştirme, sağlıklı iletişim ve doğru tutum alma konuları ele alınıyor. Eğitim kapsamında Aliağa ve Bergama ilçelerindeki ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere ulaşıldı. Proje yürütücüsü Yağmur İnanır, yalnızca çocuklara yönelik çalışmaların yeterli olmayacağını vurgulayarak velilerin de sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

İnanır, 'Eğitimlerin kalıcı ve etkili olabilmesi için ailelerin bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın güvenli, saygılı ve nezaket temelli bir okul ortamında büyümesi için bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz' dedi.