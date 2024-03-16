DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 15 Mart Cuma günü Man isa’da bir basın toplantısı düzenledi. Babacan, yürütülen yerel seçim kampanyalarına değindi.

Ali Babacan’ın konuşmasından başlıklar şu şekilde:

“Tertemiz, helalinden bir kampanya yürütüyoruz”

“Şu anda büyük bir miras paylaşımı olarak görüyorlar devlet yönetmeyi. Ve giderayak gerçekten büyük bir israf var. Şu gördüğünüz seçim süslemelerinin tamamı arkadaşlar, ya devlet parası ya belediye parası. Ya da belediyelerden bir şeyler umanların parası, dikkat edin. Oysa biz DEVA Partisi olarak tertemiz, helalinden bir kampanya yürütüyoruz. Adaylarımız tamamen kendi imkanlarıyla, ya da kendi çevrelerinden partiye temin ettikleri bağışlarla kampanya yürütüyorlar.”

“Güç bizde, irade milletin iradesi”

“İktidar bu kötü yönetimin, bu berbat ekonomik tablonun sonucunu örtmek için ne yapıyor; bütün şehirleri donatıyor. Şimdi sağa dönseniz, sola dönseniz, kafanızı nereye çevirseniz, adeta bazı şehirlerde gökyüzünü göremeyeceğiniz şekilde yoğun bir flama, bayrakla vatandaşımıza adeta psikolojik baskı uygulamakta. Yani ben güçlüyüm,benim param var harcıyorum; bana mahkûmsun psikolojisini oluşturuyor. Halbuki hiç kimse şu anki iktidara mahkûm değil. Güç bizde, irade milletin iradesi.”