Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, anket firmalarının YRP)nin oy oranının artacağı konusunda hemfikir olduğunu keydetti. Erbakan, partinin üye sayısının da son 6 ayda 260 binden 474 bine çıktığını ve seçimlerde Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip parti olarak yer alacaklarını ifade etti. Ayrıca, Erbakan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz, seçimlerde iddialı olduklarını ve İstanbul'u kazanacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde iftar programı düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, 39 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partili katıldı. Katılımın yoğunluğu partiler arasında sevinçle karşılandı.

“Bu seçimde Allah’ın izniyle yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız”

Yeni Refah Genel Başkanı Erbakan, “Türkiye’nin her köşesinden müjdeli haberler ardı arkasına geliyor. Sahada en güçlü esen rüzgar Yeniden Refah rüzgarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yorumcular anket firmaları, gazeteciler oyunun artıracak tek partinin Yeniden Refah partisinin olduğu mutabık, tek bir konuda mutabık kalamıyorlar. Yeniden Refah oyları artıracak ama 2 mislisine, 4 mislisine mi çıkaracak bunun tartışmasını yapıyorlar. Geçen 14 Mayıs’ta bizi diğerlerinin içerisinde gösteren anket firmaları bize yüzde 1 oy vermeyen anketler bu seçimde Türkiye genel oyumuzu yüzde 8 gösterdiğine göre bu seçimde Allah’ın izniyle yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız. Bu rakamları görürseniz 31 Mart akşamı hiç şaşırmayın. Gerçekten de üye sayılarımızda bu yükselişin ve bu meydanların sesini Yeniden Refah rüzgarının resmi olarak ispatıdır” şeklinde konuştu.

Anket firmalarının partisinin oyunun artacağı konusunda hemfikir olduğunu belirten Erbakan, "Geçen seçimde bizi 'diğer'lerinin arasında gösterip yüzde 1 bile vermeyen anket firmaları bu seçimde yüzde 7-8 gösterdiğine göre yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız." ifadesini kullandı.

Parti üye sayılarında da yükselişi gördüklerini anlatan Erbakan, son 6 ayda 260 binden 474 bin üye sayısına çıktıklarını dile getirdi.

Erbakan, "Bugün yarın 480 bin üye sayısı olan MHP ve 500 bin üyesi olan İYİ Partiyi de geride bırakacağız. Seçimlere Türkiye'nin en büyük 3. üye sayısına sahip partisi olarak gireceğiz. Seçimlerin ardından 1 milyon hedefine ulaşacağız." diye konuştu.

Milletin rantçı belediyecilik anlayışından bıkıp usandığını ifade eden Erbakan, "Milletimiz çözümü Yeniden Refah Partisinde arıyor. Çünkü milletimiz 1980'de başlayan milli görüş belediyeciliğinin ne anlama geldiğini biliyor. Samimi, ahlaklı, dürüst, sözünün eri, adil belediyeciliğin Yeniden Refah'la iş başına geleceğini biliyor." dedi.

Erbakan, 2028'de iktidara gelmeleri durumunda dış politika ve ekonomideki sorunların üstesinden geleceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Referanslarımız var, geçmişimiz ortada. Yine gelecek ve bu aziz milletin yüzünü milli görüşle güldüreceğiz. Öncelikle 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatıyoruz. 1 Nisan'dan itibaren makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolar iş başına gelecek. 94 ruhunu, milli görüş belediyeciliğini yeniden hayata geçireceğiz. Şimdi yeniden belediyelerde destan yazma zamanı."

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi.



Seçimlerde iddialı olduklarını dile getiren Altınöz, "İnşallah bu hızlı büyümeyle birlikte 31 Mart akşamı başta İstanbul olmak üzere 39 ilçemizde, büyükşehirde gece gündüz çalışacağız ve İstanbul'u kazanacağız." şeklinde konuştu.