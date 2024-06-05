Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı ve Serdivan’da belediye ve parti teşkilatlarını ziyaret ederek ortak akıl ve birliktelik vurgusunda bulundu. Alemdar, “Projelerimizi tek tek, birliktelik ruhuyla hayata geçireceğiz ve daha güzel bir Sakarya’yı inşallah birlikte inşa edeceğiz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Adapazarı ile Serdivan’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

ADAPAZARI İÇİN ‘ORTAK AKIL’

İlk olarak Adapazarı Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Mutlu Işıksu ve belediye bürokratlarıyla buluşan Alemdar, “ortak akıl” ile “birliktelik” vurgusu yaptı.

UYUMLU ÇALIŞMA VURGUSU

Başkan Alemdar, şehrin kalbine uyumlu bir çalışmayla güzel hizmetleri birlikte kazandırabileceklerini ifade ederek, mevcut projeler ile geleceğe yönelik planlar hakkında görüştü.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ SAKARYA

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ziyarete ilişkin, “Yusuf Başkanımıza nezaketi ve güzel düşünceleri için kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha güçlü Sakarya için gayretle çalışarak şehrimizin daha güzel yarınları için el ele, gönül gönüle, milletimizle birlikte hiç durmadan, yorulmadan hep sahada olmaya devam inşaallah” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanvekili Burak Erken, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cafer Güler de hazır bulundu. Alemdar, ziyaretlerine AK Parti ve MHP’nin Adapazarı Teşkilatları ile devam etti.

“ÇOK YÖNLÜ OLARAK ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta ve ilçe yöneticileriyle buluşan Alemdar, “Önemli bir seçimi geride bıraktık. Yeni dönemde şehrimizle ilgili çalışmalarımızı süratle başlattık. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini önemsiyoruz. Ulaşım ve altyapı başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz. Hep birlikte Sakarya için çalışacağız. Projelerimizi tek tek, birliktelik ruhuyla hayata geçireceğiz ve daha güzel bir Sakarya’yı inşallah birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“Bize bıraktığı bayrağı ileriye taşıyacağız”

Başkan Alemdar daha sonra Serdivan Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Osman Çelik’le görüştü ve 15 yıl boyunca görev yaptığı Serdivan Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Başkan Alemdar, Serdivan’da 15 yıl boyunca büyük bir uyum ve samimiyetle çalıştıklarını ve bölge için çok kıymetli projelere birlikte imza attıklarını söyledi. Başkan Osman Çelik ise, “Yusuf başkanımızın Serdivan’daki hizmetlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. İnşallah bizler de bize bıraktığı bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

“İlk günkü gayretimiz, yine aynıdır”

Daha sonra AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara’yı da ziyaret eden Alemdar, “İlçelerimizin kalkınması ve halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına Cumhur İttifakı’mızın bileşenleri ve belediyelerimizle sürekli iletişim halinde olmak bizim için çok önemli. Sizler hemşehrilerimizle aramızda bir köprüsünüz. İstişareler, şehrimize hizmet yolunda çok kıymetlidir. İlk günkü gayretimiz hala aynıdır. Hepiniz bu dava için büyük gayret gösterdiniz. Bundan sonra da birlikte güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.